Beachclub mag van de rechter feestjes geven op strand Bloemendaal

Beachclub Vroeger mag voorlopig doorgaan met het geven van feesten op het strand van Bloemendaal. De gemeente had twee evenementen die dit weekend gepland staan verboden en dwangsommen opgelegd oplopend tot 100.000 euro. De strandtent stapte naar de bestuursrechter en won de zaak vandaag. Alle feesten tot en met 1 juli mogen doorgaan.

Bloemendaal wil het aantal feesten bij strandtenten aan banden leggen. De afgelopen jaren waren er geregeld incidenten. Vorige maand nog was er bij beachclub Bloomingdale een steekpartij en werd binnen een schot gelost. Tot eind juni mag daar van de gemeente geen feest worden gehouden.

Vergunning

In het bestemmingsplan staat dat de gemeente alleen nog vergunningen afgeeft voor zes gezamenlijke strandfeesten en vier eigen feesten per jaar. Voor de feesten die Vroeger komend weekend wilde geven, was volgens de gemeente geen vergunning aangevraagd. Maar volgens de rechter is er tot juli nog sprake van een overgangsfase en mag Vroeger de feesten organiseren.

Met andere strandtenten zijn het afgelopen jaar afspraken gemaakt over een strenger evenementenregime. Alleen Vroeger ging niet akkoord. Volgens advocaat Frantzen van de strandtent heeft de gemeente het daarom op de club voorzien. Na een eerdere rechtszaak die de gemeente verloor, zouden de politie, brandweer, Belastingdienst, GGD en Milieudienst zijn langsgekomen voor controles. "Er wordt gekeken of Vroeger ergens op te pakken is. Dat is niet zo", zei Frantzen tegen NH Nieuws.

Deze maand heeft Vroeger in totaal zes evenementen op de kalender staan.