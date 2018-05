Nederland herdenkt de doden

Ook op allerlei andere plaatsen in het land worden vanavond de doden herdacht. Zo wordt op de Waalsdorpervlakte bij Den Haag een stille tocht gehouden met aansluitend om 20.00 uur twee minuten stilte. Onder meer in het Rotterdamse Luxor Theater en in Madurodam in Den Haag zijn herdenkingen speciaal voor kinderen georganiseerd.

De eerste dodenherdenking werd gehouden op 9 mei 1945. Toen werden de Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Vanaf het jaar daarop was de datum 4 mei. Sinds 1961 worden ook de gevallenen tijdens andere militaire conflicten en vredesoperaties herdacht.

Geen lawaaiprotest

Vanochtend maakte de actiegroep 'Geen 4 mei voor mij' bekend af te zien van het aangekondigde lawaaiprotest tijdens de twee minuten stilte op de Dam. Initiatiefnemer Rogier Meijerink wilde met aanhangers vanavond herrie maken omdat volgens hem ook "oorlogsmisdadigers" worden herdacht, die in de periode 1945-1949 in Nederlands-Indië mensen hebben omgebracht.

Waarnemend burgemeester Van Aartsen van Amsterdam verbood het lawaaiprotest, omdat hij bang was dat er paniek zou ontstaan en de openbare orde verstoord zou worden. Ook legde hij Meijerink een gebiedsverbod op. Meijerink stapte naar de rechter, maar die gaf de burgemeester gisteren gelijk.