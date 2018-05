Google voor archiefmateriaal moet WO II-herinnering levend houden

Maar Kok realiseert zich ook dat lang niet alles online te vinden is. "Het is heel moeilijk om alle archieven allemaal online te zetten." Ongeveer tien procent van het 2,5 kilometer strekkende archief van het NIOD is gedigitaliseerd. "Wij zijn in 1999 als eerste gaan digitaliseren. Het is heel kostbaar en tijdrovend."

Vooral als je bedenkt dat er 430 organisaties in Nederland zijn die WO II-collecties beheren. "Nog maar een kwart van alle erfgoedcollecties - dus niet alleen de periode 1940-1945 - is gedigitaliseerd", vertelt Free. "Maar belangrijker is," benadrukt ze, "dat ook een kwart van de collecties niet digitaal beschreven zijn en dus digitaal niet eens vindbaar zijn".

Verloren verhalen

Er is nog veel werk te verzetten. Daarom investeert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bijna één miljoen euro in het project Netwerk Oorlogsbronnen. Het doel is om de collecties van de meer dan 400 instellingen beter bruikbaar en vindbaar te maken. "Steeds meer mensen uit de oorlog overlijden, maar de verhalen mogen niet verloren gaan. Dit is de manier om de herinnering levend te houden", aldus Free.