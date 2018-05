Vier arrestaties voor bloedige zeeroof Suriname

In Guyana en Suriname zijn vier verdachten gearresteerd in verband met de brute zeeroof die vorige week vrijdag vijftien levens eiste. De Guyanese politie hield drie verdachten aan en de Surinaamse politie één.

Een van de verdachten is de Guyanees Nakool Manohar, alias 'Fyah'. Hij is de broer van de zeeroversbaas Somnath Manohar, die eind maart in Suriname werd vermoord.

Vergelding

Aangenomen wordt dat de bloedige overval voor de Surinaamse kust geen roofoverval betrof, maar dat het ging om een vergelding voor de moord op bendeleider Somnath. Die moord zou weer een wraakactie zijn voor de moord door zeerovers in februari op de kapitein van een vissersboot die zich verzette.

Ook de Surinaamse president Bouterse bestempelt de tragedie als "niet zomaar een zeeroof". "Er speelt hier meer en het lijkt erop dat het gaat om een vergelding", zei Bouterse gisteren op een persconferentie.

'Niets mee te maken'

De vrouw van de in Guyana gearresteerde Fyah ontkent in lokale media dat haar man iets te maken heeft met wraak voor de dood van zijn broer. "Zodra er een zeeroof is geweest wordt hij altijd gearresteerd, maar hij wordt altijd binnen 72 uur weer vrijgelaten", zegt ze.

Over de identiteit van de in Suriname gearresteerde verdachte is nog niets bekendgemaakt. Een Guyanese nieuwssite publiceerde beelden van een arrestatie door de Surinaamse politie, maar die wil niet bevestigen of het filmpje betrekking heeft op de arrestatie van gisteren.