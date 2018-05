Jonge Skype- en Outlook-gebruikers in de problemen door privacywet

Kinderen onder de 16 jaar met een Outlook- of Skype-account hebben een probleem: ze kunnen opeens niet meer inloggen. Vanwege nieuwe Europese privacywetgeving die over drie weken ingaat, moeten kinderen onder de 16 bewijzen dat ze toestemming hebben van hun ouders.

Maar dat blijkt nog best lastig. Bewijzen dat je ouders toestemming geven, kan bijvoorbeeld met een creditcard, waarvan dan 50 cent wordt afgeschreven. Maar Ria van Lochem, wier dochter bijna 16 is, heeft geen creditcard.

"En anders moeten we een kopie van haar identiteitsbewijs opsturen. Ons is juist geleerd om dat nooit te doen", zegt Van Lochem. Zogenoemde prepaid-creditcards, die makkelijker te verkrijgen zijn, voldoen in dit geval niet.

Van Lochems dochter kan nu niet meer in haar Outlook-account en dat is een probleem. "Onze dochter zit nu in de stress, want ze is bezig met haar eindexamens en alle documenten zitten in haar e-mail", legt Van Lochem uit. "Het werd ook niet aangekondigd, dus ze kon niet haar adresboek leeghalen."