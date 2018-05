Vader Santos verloor zoon aan geweld ETA: 'Het verdriet gaat niet weg'

De Baskische terreurgroep ETA heeft vandaag officieel een eind aan zijn bestaan gemaakt. Daarmee probeert de terreurgroep een streep door het gewelddadige verleden te zetten. Maar voor de slachtoffers en nabestaanden van de aanslagen verdwijnt de herinnering aan het extreme geweld niet zomaar. Er vielen meer dan 850 doden in de strijd voor een zelfstandig Baskenland.

Vader Santos Santamaria vertelt over zijn zoon, die ook Santos heette en politieagent was in Catalonië. Bij een monument voor slachtoffers van terrorisme in Barcelona doet hij zijn verhaal. Zijn zoon werd in 2001 gedood door een autobom, die geplaatst was voor een hotel in het kustplaatsje Rosas. De politie kreeg een bommelding, maar de ontruiming van het hotel begon te laat.

De bom ging eerder af. Een wegvliegend onderdeel van de auto raakte Santos. Hij stierf vrijwel onmiddellijk, vertelt zijn vader.

Vader Santos vertelt over zijn zoon en de bewuste nacht: