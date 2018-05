Herman Krebbers, de 'Hollandse Paganini' en vermaard pedagoog

Eind jaren 70 maakte een ongelukkige val in het water bijna een eind aan zijn carrière. Zijn schouder en rechterarm raakten ernstig beschadigd toen hij tijdens het aanleggen van zijn zeilboot tussen wal en schip belandde. Na langdurige therapie kwam hij er weer bovenop maar de internationale top haalde hij niet meer. Hij richtte zich sindsdien op lesgeven en jureren.

In 2001 nam hij afscheid van het conservatorium. Bij die gelegenheid kreeg hij de Zilveren medaille van de gemeente Amsterdam voor zijn bijzondere verdiensten voor de stad. Het was de tweede penning die hij ontving. In 1986 had hij al een gouden erepenning van zijn geboortestad Hengelo gekregen en in 1958 werd hij samen met Olof benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Een paar jaar na zijn afscheid verkocht hij zijn Bergonzi-viool aan het Nationaal Muziekinstrumentenfonds, zodat Nederlands talent op de viool kan spelen. De eerste die de oude Italiaanse viool in bruikleen kreeg, was Elisabeth Perry, toenmalig concertmeester van de Radio Kamer Filharmonie. Zij vergeleek het spelen op deze viool met het rijden in een Ferrari.