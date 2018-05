Meevaller voor May, tegenvaller voor Corbyn in lokale verkiezingen

De gemeenteraadsverkiezingen in Groot-Brittannië hebben een meevaller opgeleverd voor de Conservatieve premier May en een tegenvaller voor Labour-leider Corbyn. Dat is het beeld, nu twee derde van de stemmen is geteld.

Bij de verkiezingen van gisteren deden de Conservatieven het beter dan verwacht. Vanwege het Windrush-schandaal moest de Conservatieve minister Rudd van Binnenlandse Zaken deze week nog opstappen en kwam ook May onder vuur te liggen. Labour hoopte daarvan te profiteren, maar de Conservatieven werden niet weggevaagd en boekten zelfs een kleine winst.

Dat wordt als een opsteker voor May gezien, nu er in haar eigen partij grote spanningen zijn over de weg die in de brexit-onderhandelingen moet worden bewandeld. Een slecht resultaat zou haar positie binnen de partij danig hebben verzwakt.