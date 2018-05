Zware explosieven gevonden in Brabantse boerderij, twee arrestaties

De politie heeft gisteren zware explosieven gevonden in een boerderij in Welberg, een dorp in de gemeente Steenbergen in Noord-Brabant. Ook werden munitie voor een raketwerper en honderden patronen voor zware automatische vuurwapens aangetroffen.

De 54-jarige bewoner van de boerderij is aangehouden. Vannacht werd in het nabijgelegen Tholen in Zeeland nog iemand gearresteerd. Het gaat om een 48-jarige man uit Steenbergen, die volgens de politie een actief lid is van motorbende No Surrender.