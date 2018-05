Palestijnse leider Abbas biedt excuses aan voor Holocaust-opmerking

De Palestijnse president Abbas heeft zijn excuses aangeboden voor uitspraken over de Holocaust. "Als mensen zich beledigd voelden door mijn opmerkingen, in het bijzonder zij die de joodse religie aanhangen, bied ik hun mijn verontschuldigingen aan", staat in een verklaring. De Holocaust noemt hij "de meest gruwelijke misdaad ooit".

Maandag suggereerde Abbas in een toespraak dat Joden zelf medeverantwoordelijk zijn voor hun vervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze werden vervolgd vanwege hun beroepen en sociale positie en niet om religie, zei hij. Abbas had het daarbij over bankieren en woekerpraktijken.

Abbas kreeg veel kritiek op zijn uitspraken. Naast de Israƫlische premier Netanyahu reageerde onder andere de Europese Unie verontwaardigd. "Dit soort uitlatingen spelen alleen diegenen die geen tweestatenoplossing willen in de kaart. Antisemitisme is niet alleen een bedreiging voor Joden, maar ook voor open en vrije samenlevingen", aldus de EU.