Cowboy- en indianenfeest mag gewoon, zegt Openbaar Ministerie

TivoliVredenburg heeft zich niet schuldig gemaakt aan belediging bij de organisatie van een kinderfeest, vorig jaar juni. Dat meldt het Openbaar Ministerie.

Het Utrechtse muziekcentrum had kinderen opgeroepen om naar het feest te komen verkleed als cowboy of indiaan. Actiegroep De Grauwe Eeuw had daar aanstoot aan genomen en aangifte gedaan van belediging wegens de "racistische stereotypen" en de "gewekte associatie bij kinderen dat volkerenmoord iets leuks is".

Het OM komt tot de conclusie dat het zich verkleden als cowboy of indiaan niet gezien kan worden als een negatieve stereotypering van cowboys of indianen.

Ook is niet te bewijzen dat er opzet was om een groep te beledigen. Verder is er volgens het OM geen aanknopingspunt voor de mening van de actiegroep dat het verkleedfeest de associatie oproept dat volkerenmoord iets leuks is. "Het verkleden is een spel en houdt geen goedkeuring in van geweld tegen enige groep."

Wilde Westen

TivoliVredenburg organiseerde op 4 juni 2017 een kinderfeest My First Festival met het Wilde Westen als thema, schrijft RTV Utrecht.

Door de ophef besloot TivoliVredenburg in februari dit jaar om het cowboy- en Indianenthema te schrappen. "Het is niet verstandig geweest dit thema te kiezen", zei directeur Frans Vreeke er toen over. Hij was vanochtend niet voor commentaar beschikbaar.

Het eerstvolgende First Festival is in december.