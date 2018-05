Hogere straffen voor mislukte liquidatieplannen A'dam en Almere

Twee mannen hebben in hoger beroep een hogere straf gekregen voor hun rol bij mislukte liquidatiepogingen. De 23-jarige Youssef O. kreeg een gevangenisstraf van 15 jaar in plaats van 12 jaar, de 24-jarige Rami M. een celstraf van 10 jaar in plaats van bijna 9 jaar.

De twee werden in 2015 in een lopend onderzoek aangehouden in de wijk Nieuw-Sloten in Amsterdam. Dat gebeurde door een arrestatieteam na een wilde achtervolging waarbij werd geschoten. In de auto van de verdachten werden automatische vuurwapens gevonden.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de verdachten van plan waren een criminele rivaal te vermoorden. De twee zijn daarom veroordeeld voor het voorbereiden van moord.