Kransen gelegd in Tweede Kamer bij herdenking gevallenen

Arib ging tijdens de plechtigheid in op de ontbinding van het parlement door de Duitse bezetter, in de jaren 1940-1945. Ze kwalificeerde het Binnenhof in die tijd als een "donker paleis, met af en toe een streep licht".

Volgens haar fungeert het Binnenhof als "geheugenpaleis", dat herinnert aan de vijandige dictatuur, maar ook aan het verzet daartegen. Ze zei dat het juist in de Tweede Kamer goed is om af en toe stil te staan bij de "fakkeldragers van onze vrijheid".

Plaquettes Kastein en Englangspiel

Bij de herdenking droegen leerlingen van een Haagse middelbare school gedichten voor. Het gezelschap stond ook stil bij de plaquettes voor de verzetsstrijder Gerrit Kastein en voor de slachtoffers van het 'Englandspiel'. De speciale aandacht voor Kastein op 4 mei was dit jaar voor het eerst. De plaquette ter nagedachtenis van de verzetsstrijder werd vorig jaar juni onthuld.

Na de herdenking in de Tweede Kamer was er ook een plechtigheid in perscentrum Nieuwspoort. Daar werden de mensen herdacht die in de bezettingstijd "het leven lieten voor de vrijheid van meningsuiting".

De Nationale Dodenherdenking is vanavond om 20.00 uur. Wij vroegen mensen: waar denk jij dan aan?