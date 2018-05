Kijk uit met buiten spelen, zegt Hazerswoude na asbestbrand

De straten in Hazerswoude-Dorp worden eind van de middag, twee dagen na een grote boerderijbrand waarbij asbest vrijkwam, weer vrijgegeven.

Tot die tijd gelden strenge regels om de veiligheid van de bewoners te bewaken. Auto's mogen niet langs de afzetting; bewoners moeten rechtstreeks naar hun huis lopen en mogen alleen noodzakelijk bezoek - zoals thuiszorgmedewerkers - ontvangen.

Het vrijgeven van de straten betekent niet dat de klus erop zit. Maandag begint een saneringsbedrijf met de inventarisatie van wat er in de tuinen en op de daken van schuren en huizen ligt. In de tussentijd neemt de gemeente extra maatregelen om buitenspelende kinderen te beschermen.

Niet in de tuin spelen

Zo wordt een speeltuin in de buurt "afgehekt". Op z'n vroegst eind volgende week gaat die weer open. De gemeente raadt ouders met klem af kinderen te laten spelen in de tuin, op gras of in struiken. In het afzettingsgebied staan zo'n 70 woningen.

Asbestsaneerders in witte pakken maken nu straat voor straat schoon: eerst rapen ze de brokjes op en daarna stofzuigen ze de stoepen en wegen.

Volgens saneerder Kesselaar heeft Hazerswoude geluk gehad: "Een rij woningen vlak naast de uitgebrande boerderij heeft veel asbest tegengehouden."

Bij de brand in de stal van een boerderij raakten woensdag zes mensen gewond. Alle koeien leken op tijd weg te komen, maar vier dieren moesten worden afgemaakt omdat ze zware brandwonden hadden, schrijft Omroep West.