Einstein en Faulkner moesten ook een jaartje wachten op Nobelprijs

Onder de winnaars die even moesten wachten op hun Nobelprijs voor Literatuur waren niet de minsten: de Ier George Bernard Shaw (1925), de Amerikaanse toneelschrijver Eugene O'Neill (1936) en zijn landgenoot William Faulkner (1949) vielen allemaal pas in tweede instantie in de prijzen.

Ook andere uitreikingen werden wel eens uitgesteld: Albert Einstein kon zijn natuurkundeprijs alsnog ophalen in 1922, arts Albert Schweitzer zijn vredesprijs pas 1953.

De uitgestelde prijs voor de Duitse pacifist Carl von Ossietzky leidde in 1936 tot een conflict tussen het Nobelcomité en nazi-Duitsland. Hitler was furieus dat een opgesloten dissident de prijs toegekend kreeg en verbood Duitsers voortaan de prijs in ontvangst te nemen. Drie Duitse wetenschappers konden hun prijs pas na de Tweede Wereldoorlog ophalen: Gerhard Domagk, Adolf Butenandt en Richard Kuhn (die zelf ook een uitgestelde prijs kreeg in 1939).

Wereldoorlogen

Sinds de eerste uitreiking in 1901 zijn er 585 Nobelprijzen uitgereikt aan 923 laureaten. In totaal werd 49 keer besloten niemand te eren. Voor Natuurkunde gebeurde dat het minst (slechts zes keer), voor Vrede werd er negentien keer niemand gevonden. De economieprijs werd sinds hij in 1969 werd ingesteld altijd uitgereikt.