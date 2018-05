Zwaar ongeluk met oplegger bij Brussel, kind komt om

In de Belgische gemeente Kortenberg, ten oosten van Brussel, is een zwaar ongeluk gebeurd met een oplegger. Daarbij is een 2-jarig kind omgekomen. Zes mensen, onder wie de chauffeur, raakten gewond, zo is bekendgemaakt op een persconferentie.

De oplegger met graafmachine op de Leuvensesteenweg begon rond 10.15 uur ter hoogte van Kortenberg om nog onbekende redenen te slingeren, raakte daarbij voetgangers en geparkeerde auto's en ramde daarna een ING-gebouw. De vader van het overleden kind raakte zwaargewond, net als één ander persoon. Drie anderen, onder wie de chauffeur, raakten lichtgewond en een laatste slachtoffer kon ter plekke worden behandeld.

De brandweer wist de chauffeur, die bekneld raakte, na een uur te bevrijden. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het ongeluk; mogelijk merkte de chauffeur een file te laat op en probeerde hij uit te wijken.

De N2 bij Kortenberg is vanwege het ongeluk in beide richtingen afgesloten. Voor de slachtoffers is een opvangcentrum ingericht.