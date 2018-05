OM gaat blunder in zaak politiemol uitzoeken

Het Openbaar Ministerie gaat uitzoeken hoe het kan dat er binnen de organisatie een fout is gemaakt in de zaak rond politiemol Mark M. Het OM had verlenging van de voorlopige hechtenis moeten aanvragen, maar dat gebeurde te laat en daarom mag M. zijn hoger beroep nu in vrijheid afwachten.

Gisteren zei een woordvoerder van het Openbaar Ministerie al dat het om een menselijke fout gaat. "Een registratiefout. De bewaking van de termijnen voor verlenging heeft niet goed gefunctioneerd. Dat vinden wij echt heel vervelend."

Mark M. werd in februari veroordeeld tot vijf jaar cel voor corruptie. Hij verkocht jarenlang vertrouwelijke politie-informatie aan criminelen.

Geen voorwaarden

M. is tegen die uitspraak in beroep gegaan, net als het OM, en is dus tot in elk geval de behandeling van zijn zaak op vrije voeten.

"Hij is opgelucht dat hij zijn proces in vrijheid kan afwachten", zegt een van zijn advocaten. Er zijn geen voorwaarden aan de invrijheidstelling verbonden; de politiemol kan dus gaan en staan waar hij wil.