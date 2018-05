Drukste vliegroutes liggen in Azië

Met maar liefst 84 vluchten per dag is het de drukste vliegroute ter wereld: van Kuala Lumpur naar Singapore. In een jaar tijd vlogen er 30.537 vliegtuigen tussen de Maleisische hoofdstad en het kleinste land van Zuidoost-Azië, heeft vluchtdatabedrijf OAG berekend.

De top-20 wordt gedomineerd door Aziatische routes en het vliegveld van Hongkong komt twee keer voor in de top-5. Alle vluchten in de lijst zijn internationaal.

Europa

Op plek negentien staat de vlucht van Schiphol naar Heathrow in Londen, waar zo'n 13.000 vluchten werden uitgevoerd. De meeste vluchten op die route waren van KLM, gevolgd door British Airways.

De vluchten tussen Londen en Dublin (veertiende plaats) en Londen en New York (zestiende plaats) zijn de andere enige twee Europese routes in de lijst.