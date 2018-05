Stakende Franse piloten doen winst van KLM teniet

De stakingen bij de Franse tak van luchtvaartmaatschappij Air France-KLM kosten het bedrijf veel geld. In het eerste kwartaal werd een operationeel verlies geleden van 118 miljoen euro. 75 miljoen daarvan was het gevolg van de stakingen. In het eerste kwartaal van 2017 bedroeg het verlies 33 miljoen euro.

Air France-KLM verwacht dat de verliezen verder oplopen. Ook vandaag wordt door werknemers gestaakt.

De piloten van de Franse tak eisen 6 procent meer loon dit jaar. De bonden betogen dat de lonen in 2011 werden bevroren en dat er een inhaalslag moet nodig is. Ook de winstdelingsregeling die de directie biedt, 8000 euro voor piloten en 2400 voor stewards en stewardessen, vinden de Franse pilotenvakbonden te min.

Air France-KLM biedt een loonsverhoging van 2 procent dit jaar en tot 2021 nog eens 11 procent. Een substantiële verhoging, maar wel uitgesmeerd over meerdere jaren.

Slechte verhoudingen

De stakingen bij de Franse tak verslechteren de verhoudingen binnen de luchtvaartmaatschappij. KLM doet het al jaren beter en verdient meer dan Air France. De schade van de stakingen doen de winst teniet. Bovendien heeft KLM wél een cao afgesloten met zijn piloten. Die krijgen dit jaar 4 procent meer loon.

Volgens Air France-KLM-topman Janaillac verzwakken en verdelen de stakingen het bedrijf. In een poging om de impasse bij de Franse tak te doorbreken, is het loonbod van de directie voorgelegd aan de werknemers in een online-referendum. Vandaag wordt de uitslag daarvan bekend.

Janaillac heeft zijn lot verbonden aan de uitslag van de stemming: als de Franse werknemers het loonbod van de directie verwerpen, stapt hij op.

Hard gelag

De werkonderbrekingen zijn een hard gelag voor het moederbedrijf, in het bijzonder KLM. De Nederlandse maatschappij profiteerde in de eerste maanden van het jaar van een sterke vraag naar vliegtickets. De gunstige marktomstandigheden leidden ertoe dat het operationele resultaat van KLM bijna verdubbelde tot 60 miljoen euro. De omzet steeg met 7,4 procent tot 2,4 miljard euro.

De totale opbrengsten van Air France-KLM kwamen mede daardoor uit op 5,8 miljard euro. In totaal stapten in het eerste kwartaal 22 miljoen passagiers aan boord van een vliegtuig van Air France-KLM. Dat betekende een stijging met ruim 5 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Opvallend zijn de prestaties van Transavia. Bij die dochter steeg het aantal passagiers met ruim 11 procent.

KLM-topman Pieter Elbers is blij met de cijfers van KLM. "Ondanks de gestegen brandstofprijs is ons operationele resultaat verbeterd. Het is een duidelijk teken dat we samen, door hard werken, onze doelen kunnen bereiken."