Wekdienst 4/5: Dodenherdenking en komt er wel een Nobelprijs voor de Literatuur?

En dan nog dit:

In de Amerikaanse staat New Jersey is een 42-jarige schooldirecteur opgepakt omdat hij dagelijks zijn behoefte deed in en bij een middelbare school. De directeur werd op heterdaad op het veld betrapt door de ingeschakelde politie. Hij is met betaald verlof gestuurd en moet binnenkort voor de rechter verschijnen. Wat hem bezielde is onduidelijk.

Fijne dag!