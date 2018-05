Venezuela neemt grootste private bank over en arresteert 11 bestuurders

De Venezolaanse regering neemt de grootste private bank van het land voor negentig dagen over en arresteert elf bestuurders. Zij plegen volgens de regering "aanvallen" op de in waarde gekelderde valuta.

De openbaar aanklagers hebben vastgesteld dat de bestuurders van de Banesco-bank "veronderstelde verantwoordelijkheid hebben voor een serie onregelmatigheden, voor het helpen bij en verbergen van aanvallen tegen de Venezolaanse valuta met als doel het afbreken van de valuta", zei hoofdaanklager Tarek Saab. Hij was eerder bestuurder van de regeringspartij.

In zijn televisietoespraak gaf Saab geen bewijs voor de fouten die zouden zijn gemaakt, schrijft persbureau Reuters. De regering zei dat de tijdelijke overname ervoor moet zorgen dat de bank blijft opereren.

De president van de bank die in Spanje woont zei in een videoboodschap op Twitter dat zijn medewerkers niets illegaals hebben gedaan en dat hij naar Venezuela vliegt om de elf bij te staan. Een van hen is bestuursvoorzitter Oscar Doval.