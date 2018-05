Mysterieuze schoolpoeper New Jersey blijkt schooldirecteur

Politieagenten in de Amerikaanse staat New Jersey hebben een man opgepakt die dagelijks zijn behoefte deed in en om een middelbareschool in het plaatsje Holmdel. Het bleek de 42-jarige directeur van de koepel te zijn waar de school onder valt.

De politie was al ingeschakeld door de schoolleiding en sportcoaches omdat zij dagelijks menselijke poep vonden vlakbij de school en het bijbehorende football-veld.

Heterdaad

De man werd afgelopen maandag op heterdaad betrapt op dat veld, schrijft de lokale site nj.com. Hij wordt vervolgd voor onkuisheid, rommel maken en poepen in het openbaar. Maandag moet hij voor de rechter verschijnen.

De directeur heeft betaald verlof gevraagd en gekregen, maakte het schoolbestuur bekend. Waarom hij dagelijks zijn behoefte deed op deze ongebruikelijke plaatsen, is vooralsnog onbekend.