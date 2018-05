Twitter raadt gebruikers aan wachtwoord te wijzigen na computerstoring

Twitter raadt zijn gebruikers wereldwijd aan hun wachtwoord te veranderen, na een computerstoring waardoor sommige wachtwoorden een tijdje onbeschermd op een interne server hebben gestaan.

Het sociale netwerk zegt dat de storing is verholpen en dat intern onderzoek geen enkele aanwijzing oplevert dat er wachtwoorden zijn gestolen of door eigen medewerkers zijn misbruikt, maar dat het voor alle veiligheid beter is als gebruikers hun wachtwoord veranderen.

Hoeveel wachtwoorden openbaar waren en voor hoelang is niet bekend. Twitter ontdekte de computerstoring een paar weken geleden. De bekendmaking komt op een moment dat er veel kritiek is op de manier waarop bedrijven consumentengegevens bewaren en beschermen. Er zijn diverse veiligheidsincidenten geweest, onder meer met Facebook en Uber.