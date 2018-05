Ex-Volkswagen-topman Winterkorn aangeklaagd in VS

In Detroit in de VS is de vroegere topman van Volkswagen Martin Winterkorn aangeklaagd vanwege zijn rol in het dieselschandaal. De Duitser wordt samen met vijf andere Volkswagen-bestuurders beschuldigd van samenzwering en het overtreden van milieuregels.

In 2015 bleek dat Volkswagen jarenlang had gesjoemeld bij het testen van dieselmotoren voor ze op de markt kwamen. De motoren waren voorzien van software waardoor ze in het laboratorium veel schoner leken dan ze in de praktijk waren.

Winterkorn (70) stapte kort daarna op als directeur van Volkswagen en bood excuses aan voor het gesjoemel. Hij ontkende dat hij wist van de sjoemelsoftware maar erkende dat hij verantwoordelijk was "voor de vreselijke fouten van een paar mensen". Winterkorn zit niet vast in de VS.

In de zaak zijn al diverse schikkingen getroffen en boetes betaald. Daarmee zijn vele miljarden gemoeid. In de Verenigde Staten zijn al enkele voormalige medewerkers van Volkswagen tot gevangenisstraffen veroordeeld. In december kreeg een voormalige manager zeven jaar cel. Er lopen talloze schadeclaims tegen het bedrijf.