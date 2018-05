300.000 handtekeningen in zes weken, hoe wil GeenStijl dat doen?

GeenStijl neemt geen positie in voor of tegen de wet. "Op de kaartjes staat alleen: teken nu. Want dat is wat we willen. Eerst moet het referendum er komen, dan pas het debat over het onderwerp."

Behalve visitekaartjes gaat GeenStijl flink online reclame maken. Daarbij is ook geleerd van het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne, dat in 2015 ook door GeenStijl in gang werd gezet. "Toen zaten we na vijf van de zes weken op 180.000 handtekeningen. We kwamen fors tekort dus hebben we een oproep gedaan aan iedereen die had getekend: laat nog iemand anders tekenen. Toen ging de bal heel erg rollen. Er kwam meer media-aandacht en we knalden door die drempel."