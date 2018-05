Oscar-organisatie schrapt Bill Cosby en Roman Polanski als lid

De directie van de Film Academy die de Oscar-prijzen toekent, schrapt het lidmaatschap van komisch acteur Bill Cosby en regisseur Roman Polanski. Het bestuur heeft over die beslissing gestemd. Cosby en Polanski zijn uit de club gezet vanwege hun seksuele misdragingen.

In oktober besloot de Academy of Motion Picture Arts and Sciences al om filmproducent Harvey Weinstein het lidmaatschap af te nemen. Alle drie de mannen zijn beschuldigd van ongewenst seksueel gedrag.

De directie van de Academy bestaat uit 54 leden onder wie Steven Spielberg, Tom Hanks en Whoopi Goldberg.

The Godfather

Acteur en filmmaker Polanski ontvluchtte de VS in 1978 nadat hij schuld had bekend aan seks met een 13-jarig meisje. Ook de 80-jarige acteur Cosby is schuldig bevonden aan seksueel misbruik. Zijn straf is nog niet bepaald.

Voor zover bekend is er maar één keer eerder in de geschiedenis van de Academy iemand uit de club gezet: Godfather-acteur Carmine Caridi verloor in 2004 zijn lidmaatschap omdat hij illegaal films had gekopieerd.