Russen demonstreren tegen de stank, gevaarlijk vuilnis en het wantrouwen

Multriwell heeft zulke klussen dus wel vaker gedaan, zij het pas één keer eerder in Rusland, een jaar of zes geleden. Maar dit keer kon het weleens de doorbraak op de Russische markt zijn, hoopt Timmermans.

"De gouverneur heeft ons kenbaar gemaakt dat er nog een aantal andere projecten aankomt als dit tot een succes leidt. En gezien de problematiek die hier speelt, zou Rusland wel eens een heel interessant land voor ons kunnen zijn. Iedereen praat over een positieve oplossing. Als wij dit tot een positief eind kunnen brengen, dan staat de rest van de stortplaatsen voor ons open."

Meer dan huisafval?

Maar de inwoners van Volokolamsk zijn bang dat er grote fouten gemaakt gaan worden, omdat er volgens hen veel meer dan alleen maar huisvuil in de stort zit. Ze hebben het over chemisch afval of misschien zelfs wel kernafval.

Timmermans staat daar sceptisch tegenover. Hij en zijn team hebben het in ieder geval niet gezien: "Natuurlijk, wij graven niet in de stort. Maar wat wij wel gezien hebben in de eerste periode dat we hier waren en de periodes dat we aan het werk zijn, is dat er alleen maar huishoudelijk afval komt."

De demonstranten in Volokolamsk overtuigt hij er niet mee. Die voelen zich bedrogen door het regionale bestuur. Ze voelen zich niet serieus genomen, omdat de gouverneur de gezondheidsklachten van hun kinderen wegwuift. Ze hebben ook al geen idee wat Timmermans op die vuilstort aan het doen is. Er is niemand die het ze vertelt.

"Natuurlijk hopen we dat ze iets aan het doen zijn," zegt een man onder een spandoek. "Dat wil ik best geloven. Maar ik denk dat ze eerst een proefboring moeten doen om te begrijpen wat er in die vuilnisbelt zit. Niemand weet wat er naartoe is gebracht; misschien wel chemicaliën. Er kan van alles liggen."

Wantrouwen is groot

Het probleem van Volokolamsk lijkt niet in de eerste plaats de vuilnisbelt meer te zijn. Het gaat om vertrouwen en daaraan is een groot gebrek in het stadje. Niemand gelooft de gouverneur, niemand gelooft de artsen die zeggen dat er niets met hun kinderen aan de hand is. Niemand gelooft dat het allemaal goedkomt.

Zo beschouwd staat Volokolamsk eigenlijk voor heel Rusland. Bijna overal is het wantrouwen in lokale en regionale overheden heel groot. Alleen gaan ze hier de straat op.