Politiemol Mark M. komt vrij door fout OM

Politiemol Mark M. komt vrij door een vormfout. Het Openbaar Ministerie had verlening van de voorlopige hechtenis moeten aanvragen, maar was daar te laat mee. Daarom laat het gerechtshof hem vrij, schrijft NRC.

Mark M. werd in februari veroordeeld tot vijf jaar cel voor corruptie. Hij verkocht jarenlang vertrouwelijke politie-informatie aan criminelen en verdiende daar veel geld mee.

Op 26 februari meldde M. zich voor het uitzitten van zijn celstraf. Maar omdat hij in hoger beroep is gegaan, geldt de huidige gevangenisstraf als voorarrest. Volgens de wet moet het Openbaar Ministerie daarom binnen zestig dagen vragen om verlenging van die voorlopige hechtenis, maar dat is niet gebeurd.

Het gerechtshof in Den Bosch gelast nu onmiddellijke invrijheidstelling van Mark M. Dat betekent dat hij op vrije voeten blijft tot zijn hoger beroep dient.