Proefkonijn Hamza (12) testte kindermedicijn: 'Ik wil mensen helpen'

Duizelig

Van tevoren kreeg Hamza te horen van wat voor bijwerkingen hij last zou kunnen krijgen. "Steken bij je hart, overgeven, duizelig worden. Maar dat vond ik niet zo erg. Als ik dat zou hebben, zou ik er toch andere mensen mee helpen."

Hamza had in het begin wel last van duizeligheid. Ook niet zo leuk was dat er regelmatig bloed moest worden geprikt om erachter te komen hoeveel van het medicijn in het bloed terechtkomt. Maar hij had het er allemaal voor over.

Er zijn nog kasten vol andere medicijnen die alleen voor volwassenen zijn getest, vertelt kinderarts Van der Meulen. Ze is enorm blij met de extra miljoenen van de EU en de farmaceutische industrie. "Dat onderzoek is ontzettend duur. Het duurt soms jaren voordat we precies weten hoe we moeten doseren. Voor volwassenen is dat allemaal uitgezocht, voor kinderen gebeurt dat meestal pas in tweede instantie. Maar voor hen moeten we het ook weten."