Kampoverlevende Wim Alosery (94) kan morgen zijn verhaal niet meer doen

Kampoverlevende Wim Alosery (94) is vannacht in Hamburg overleden, terwijl hij in Duitsland was voor een herdenking. Alosery overleefde drie concentratiekampen, waaronder Neuengamme. Ook was hij een van de weinige overlevenden van de ramp met het Duitse cruiseschip Cap Arcona, dat samen met twee andere schepen en zeker 7.000 oorlogsgevangenen de diepte in is gejaagd.

Alosery was een van de 500 mensen die de scheepsramp overleefden. Hij was tot vannacht de enige West-Europeaan die het verhaal nog kon navertellen. Uitgerekend vandaag zou hij in de L├╝becker Bocht in de Oostzee een krans leggen voor de ramp. Morgen, op 4 mei, zou hij zijn getuigenis doen op de Nationale Herdenking in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.

'Wrang'

"Het is wrang dat hij vannacht is overleden. Ik had hem zo gegund dat hij zijn verhaal nog had kunnen doen", zegt zijn biograaf Frank Krake, die morgen namens hem het woord voert. "Hij voelde zich vereerd, zag enorm uit naar de ontmoeting met het koningspaar. Het open oor voor zijn verhaal vond hij fantastisch."

Dat Alosery zo graag vertelde, komt doordat hij het 50 jaar praktisch voor zichzelf heeft moeten houden, verklaart Krake. "Toen hij thuiskwam in '45 was het feest in Nederland. De Duitsers waren net met pek en veren het land uitgejaagd. In die vrolijke context had hij in Nederland niets te zoeken met zijn verhaal. Ook zijn familie wilde hij er niet mee belasten, om niet nog meer oorlogsslachtoffers te maken."

Even gruwelijk als bizar

De Amsterdamse Alosery is 21 als hij terugkomt in Nederland. In de drie jaar daarvoor heeft hij een aaneenschakeling van even gruwelijke als bizarre gebeurtenissen meegemaakt.

In 1943 wordt hij als 19-jarige slagersknecht opgeroepen voor een Duits werkkamp. Hij gaat, maar vlucht na een half jaar op het dak van een trein terug naar Nederland. Hij duikt onder in het Friese Zuidermeer en wordt 1944 weer gepakt bij een razzia.

Via kamp Amersfoort belandt Alosery in Neuengamme. Tegen Andere Tijden, dat een uitzending maakte over zijn verhaal, zegt hij dat het kampmotto was 'vernietiging door arbeid'. Mensen worden er letterlijk doodgewerkt, sterven er door "uitputting, longontsteking of tyfus".

Hij weet het te overleven en in het voorjaar van 1945 krijgen de geallieerden steeds meer grip op Duitsland. De nazi's proberen de kampen te ontruimen en de bewijzen te vernietigen. Alosery moet daarbij helpen en behoort tot de laatste groep die in Neuengamme verblijft.

De meeste kampgevangenen worden op dodenmarsen weggestuurd. Maar de laatste groep, waartoe ook Alosery behoort, wordt op een drietal schepen gezet, waaronder het luxe cruiseschip Cap Arcona.

Geallieerde piloten

Waarschijnlijk willen de Duitsers die schepen laten zinken. Maar zover komt het niet. Op 3 mei krijgen de geallieerde piloten de opdracht om alle Duitse schepen te bombarderen die op hun pad komen. Daar hoort ook de Cap Arcona bij.

Later wordt duidelijk dat de geallieerden konden weten dat daar gevangenen op zaten. Onduidelijk is waarom die boodschap de piloten niet heeft bereikt.

Alosery zit eerst in het ruim van het schip, maar weet, zich bewust van die benarde positie, een dek hoger te komen. Als het schip eenmaal brandt, zowel vanwege de Engelse bommen als door een vermoedelijk door de Duitsers veroorzaakte explosie in het schip, weet hij bovendeks te komen.