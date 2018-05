In de Corneliuskerk kerk in Limmen woedt een grote brand. De vlammen slaan uit het dak en omwonenden wordt gevraagd deuren en ramen gesloten te houden.

De brandweer heeft opgeschaald naar zeer grote brand en is met veel materieel aanwezig om het vuur te bestrijden. Volgens de Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord woedt de brand in het schip van de kerk, en zet de brandweer in op behoud van de pastorie en de kerktoren.

Limmen ligt ter hoogte van Castricum, net ten zuiden van Alkmaar.