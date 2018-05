Opnieuw visser gedood bij aanval voor de kust van Suriname

Op de Atlantische oceaan is vannacht opnieuw een vissersboot overvallen voor de kust van Suriname. Daarbij is in ieder geval de kapitein om het leven gekomen. Dat zegt voorzitter Mark Lall van de beroepsorganisatie Visserscollectief.

Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. De politie is samen met vissers op weg naar de plek waar de piraterij heeft plaatsgevonden, voor de kust van het Matapica-gebied.

In diezelfde omgeving vond vrijdagnacht een bloedige aanval plaats op vijf vissersboten. De bemanningsleden werden mishandeld met kapmessen waarna ze in zee werden gegooid. Van sommigen werd hun lichaam verzwaard met auto-accu's of met de ankers van de schepen. Slechts vier van de twintig Guyanese bemanningsleden wisten levend aan land te komen.

Wraakactie

Het lijkt er steeds meer op dat de buitengewoon gewelddadige overvallen niet gericht zijn op het verkrijgen van de schepen, motoren of de vangst. Surinaamse vissers weten zeker dat het gaat om een vergelding door een zeeroversbende waarvan de leider een paar weken in Suriname is vermoord.

De moord op de zeeroversbaas zou gepleegd zijn als wraak van vissers op de dood van de kapitein van een vissersboot die eind februari door de bende is geëxecuteerd omdat hij zich verzette tijdens een overval.

De mening dat er sprake is van een vergelding wordt ondersteund door het feit dat de motoren van de overvallen schepen niet zijn meegenomen, maar zijn vernield.

"In het verleden werden bij de overvallen de schepen, motoren en vangst meegenomen en bracht de bemanning het er vaak levend van af," vertelt een booteigenaar die uit angst van de bende anoniem wil blijven. "Nu gaat het om keiharde en gruwelijke moorden. De familie van de doodgeschoten bendeleider had het al aangekondigd: The sea will turn red.Het lijkt erop dat de bende de daad bij het woord heeft gevoegd en geen genoegen neemt met de moorden van vrijdagnacht."

Sinds de reeks overvallen vrijdagnacht blijven de meeste vissers uit angst aan land. De boot die nu doelwit was, verbleef al enige tijd op zee en wist mogelijk niet af van de moordpartij.

Lichamen

Langs de kust wordt intensief gezocht naar eventuele overlevenden of stoffelijke resten. De particuliere luchtvaartmaatschappij Gumair heeft woensdag tijdens een zelf bekostigde zoekvlucht drie aangespoelde lichamen gelokaliseerd. Die zijn door de Kustwacht geborgen en aan land gebracht.

Uit buurland Guyana komen nog steeds familieleden van de zestien vermiste vissers om in Paramaribo te wachten op nieuws. Het grootste deel van de vissers die vanuit Suriname werken, komt uit Guyana.