Vliegveld Berlijn is nog steeds niet open, maar wordt wel uitgebreid

Nog voordat er ooit maar een passagier is binnengestapt of een vliegtuig is vertrokken, wordt luchthaven Brandenburg Airport in Berlijn alweer uitgebreid. Een nieuwe terminal voor prijsvechters moet op tijd voor de officiële opening van de luchthaven in oktober 2020 klaar zijn.

De nieuwe, geldverslindende luchthaven had al in 2011 klaar moeten zijn, als vervanging voor de luchthavens Tempelhof, Tegel en Schönefeld. Maar door technische problemen en mismanagement is die nog altijd niet klaar. Inmiddels is de openingsdatum verschoven naar oktober 2020 en zijn de kosten verdubbeld tot 6,6 miljard euro.

Niet genoeg

Met de nieuwe terminal, die in de zomer van 2020 klaar moet zijn, hoopt de luchthaven straks 28 miljoen passagiers per jaar te kunnen verwerken. Omdat vliegveld Schönefeld nog tot 2025 open blijft, stijgt het totale aantal passagiers voor de gezamenlijke luchthavens naar ruim 40 miljoen. Maar deskundigen verwachten dat dat wel eens niet genoeg zou kunnen zijn omdat de vraag blijft stijgen.

Voor de nieuwe terminal moet nog eens 100 miljoen euro worden neergeteld. De werkzaamheden beginnen dit jaar nog.