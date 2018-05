Giftige spin duikt op in Duitse supermarkt

Een supermarkt in het Duitse Esslingen is ontruimd en tijdelijk gesloten vanwege een giftige spin. Een medewerkster had de spin uit een bananendoos zien kruipen en sloeg alarm.

Een expert op het gebied van spinnen waarschuwde dat iedereen direct de winkel moest verlaten. Een speciaal team doorzocht de winkel en wist het dier te vangen.

Het bleek te gaan om de zeer giftige kamspin. Het beest was meegereisd met bananen uit Ecuador. Deze soort is agressief en bijt snel. Uit voorzorg is de spin gedood.