Unilever-topman Paul Polman gaat fors meer verdienen

In Rotterdam is de meerderheid van de aandeelhouders van zeep- en voedingsconcern Unilever vanmiddag akkoord gegaan met een forse loonsverhoging voor topman Paul Polman. Toch was er ook verzet: 27 procent van de aandeelhouders wees het voorstel af.

Op de Britse aandeelhoudersvergadering van Unilever, gisteren in Londen, waren beleggers ook al kritisch. Toen stemde 36 procent van de aandeelhouders tegen. Dat is een ongebruikelijk hoog percentage tegenstemmers voor een aandeelhoudersvergadering.

Het beloningsvoorstel is daarmee aangenomen. Dat betekent dat het vaste salaris van Polman met ingang van dit jaar 5 procent omhoog gaat. Daarnaast kan hij rekenen op een bonusstijging met maximaal 23 procent. Het komt erop neer dat zijn beloning van 11,3 miljoen euro stijgt tot maximaal 13,7 miljoen.

Belang van aandeelhouder

Dat de stemming in Londen kritischer uitpakte dan in Rotterdam heeft ook te maken met de zogenoemde 'Stichting Administratiekantoor Unilever'. Dat is een beschermingswal van Unilever tegen vijandige overnames, die zo'n 37 procent van het stemrecht heeft. De stichting stemde voor de nieuwe beloning.

"Iedereen heeft persoonlijke opvattingen over hoge beloningen," zei bestuurder Paul Fentrop. "Ook binnen ons bestuur." Maar de stichting meent dat de verhoging het belang dient van de aandeelhouder en dat is het enige waar ze rekening mee dient te houden.

Binnenkort, als Unilever z'n hoofdkantoor in Londen opheft en naar Rotterdam gaat, zal de beschermingswal worden afgebroken en de stichting worden opgeheven. "Ze hadden zich moeten onthouden van stemming", vindt Daniel Tomic van de Vereniging voor Effectenbezitters (VEB). "De certificaathouders zijn geen beleggers, ze hebben geen geld gestoken in Unilever." Maar hij moet toegeven dat het beloningsvoorstel ook zonder de stichting was aangenomen.