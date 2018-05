Lichaam gevonden in Franeker bij zoektocht naar vermiste Dénis (26)

De politie heeft in het water in Franeker een lichaam gevonden. Of het om de vermiste Dénis Heinen gaat is nog niet bekend. De 26-jarige man uit Soest is zondag voor het laatst gezien.

Dénis verbleef met twee vrienden op een zeilboot in de jachthaven van Franeker. Zondagnacht werd hij voor het laatst gezien. Zijn pet werd later teruggevonden in de jachthaven.

De politie is al dagen naar de man op zoek. Vandaag werden bij de zoektocht duikers, sonarapparatuur, een onderwaterrobot en speurhonden ingezet, meldt Omrop Fryslân. Ook met een politiehelikopter werd gezocht.