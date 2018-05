OM treft schikking met havenbedrijf na dood kapitein

Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft een schikking getroffen met containeroverslagbedrijf ECT vanwege een fataal arbeidsongeval in 2014. ECT betaalt 110.000 euro. Het bedrijf had al eerder een regeling met de slachtoffers getroffen.

Het ongeluk gebeurde op 16 februari 2014 op de containerterminal Euromax op de Maasvlakte. Bij het lossen van een schip viel een deel van de lading uit een kraan op de stuurhut van een binnenvaartschip, waardoor de kapitein om het leven kwam. Een medewerker van ECT raakte gewond.

Niet voor de rechter

ECT erkent dat het mede aansprakelijk is voor het ongeluk. Het bedrijf heeft de werkwijze op de terminal sindsdien veiliger gemaakt. Ook heeft het bedrijf een schadevergoeding gegeven aan de nabestaanden van de 56-jarige binnenschipper en de eigen medewerker die gewond raakte.

Vanwege de constructieve opstelling van ECT heeft het OM besloten het bedrijf niet verder te vervolgen. Bij het bedrag van 110.000 euro is gekeken naar het boetebedrag dat in soortgelijke gevallen door een rechter zou worden opgelegd.