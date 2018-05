Grijpen EU-burgers in Groot-Brittannië hun kans, nu ze mogen stemmen?

Toch houdt Oxley een slag om de arm als het gaat om de bereidheid van EU-burgers om ook gebruik te maken van hun stemrecht. "Wat ik zie is dat bijvoorbeeld Nederlanders, Duitsers of Fransen in Londen veel sneller bereid zijn om te gaan stemmen. Dat zijn traditionele EU-landen en die groep in Londen is veelal hoogopgeleid. Maar kijk je naar Oost-Europeanen, Polen of Roemenen, die voelen zich toch minder betrokken bij de EU. En ik kreeg niet het gevoel dat zij massaal zullen gaan stemmen. Polen vormen wel de grootste groep EU-burgers in Groot-Brittannië."

Dat zou enorm zonde zijn, vindt de kandidaat voor de Liberal Democrats, omdat in sommige wijken in Londen de EU-populatie tussen de 15 en 20 procent is, soms zelfs nog meer. "Omdat de opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen altijd laag is, kunnen zij al gauw het verschil maken." Alleen vreest zij dus of dat uiteindelijk ook gaat gebeuren en of de Conservatieven met name in Londen ook echt pijn zullen lijden.

Tot 23.00 uur Nederlandse tijd kunnen de Britten naar de stembus. De definitieve uitslag in Londen wordt in de loop van vrijdag verwacht.