Politieman stak geïnde verkeersboetes van Belgen in eigen zak

Een Maastrichtse politieman wordt verdacht van verduistering. Hij inde verkeersboetes en stak het geld in eigen zak. Vorig jaar liet hij zeker vijftien Belgische automobilisten na een verkeersovertreding hun boete contant betalen. Het ging om boetes tot 260 euro. Het Openbaar Ministerie Limburg onderzoekt of hij nog meer automobilisten geld afhandig heeft gemaakt.

De man benaderde alleen Belgische bestuurders. Als die het boetebedrag niet contant konden voldoen, liet hij ze pinnen bij een geldautomaat en stak het geld in zijn portefeuille.

Een van de bekeurden was het niet eens met de bekeuring en diende een klacht in. Daarop kwam de zaak aan het rollen. De politieman is meteen op non-actief gesteld.