Honderden politieagenten bij inval in Duits asielzoekerscentrum

De minister van de deelstaat Baden-Württemberg wil met de grootschalige actie het signaal afgeven dat er in zijn deelstaat niet zoiets als 'wetteloosheid' bestaat. "We hanteren de wet en dat geldt ook voor mensen die bij ons bescherming zoeken." De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Seehofer noemt het voorval ergerlijk. "Ik sta volledig achter de maatregelen van de politie. Het voorval is een klap in het gezicht van de mensen die zich wel aan de wet houden."

Volgens Seehofer moet onderzocht worden of er aan het gedrag van de migranten consequenties worden verbonden. Hij zei dat op een persconferentie waar hij ook sprak over gezinshereniging voor vluchtelingen. Uiterlijk in juni komt minister Seehofer met een masterplan als het gaat om het uitzettingsbeleid.

Hij roept daarom op tot een 'eerlijk debat'. Dat betekent volgens hem ook dat "we de veiligheid in het land alleen kunnen garanderen, als we de toestroom van vluchtelingen onder controle kunnen houden en beperken".

"Mijn broeders zijn me komen helpen"

In het asielzoekerscentrum in Ellwangen zitten ongeveer vijfhonderd migranten. De meesten komen uit Afrika. De politie zal de man uit Togo alsnog proberen uit te zetten naar Italië.

Een verslaggever van de Duitse krant Bild sprak met de man. Volgens hem schoten zijn broeders hem te hulp. "De politie heeft in februari al geprobeerd om mij uit te zetten. Duitsland zegt toch 'welcome' tegen vluchtelingen? Nu komen ze al voor de tweede keer. Mijn broeders zijn me komen helpen, zodat ze me niet konden meenemen."