Twee aanhoudingen voor dodelijke schietpartij Amsterdam

De politie heeft twee Amsterdammers (22 en 23) aangehouden; ze worden ervan verdacht betrokken te zijn bij de schietpartij gisteravond laat in Amsterdam-Zuidoost.

Daarbij kwam een man om het leven. Zijn identiteit is volgens de politie nog niet officieel vastgesteld. Een 29-jarige man uit Amsterdam raakte gewond. Hij ligt in het ziekenhuis.

De eerste verdachte werd in de directe omgeving aangehouden. Even later kon ook een tweede worden gearresteerd. De recherche doet onderzoek naar de betrokkenheid van het tweetal, schrijft NH Nieuws.

De schietpartij was in de Krootstraat. Een man die zijn hond uitliet, hoorde geknal. "Het was een hard geluid dat ik niet kon plaatsen. Toen hoorde ik van mijn vrouw dat er veel politie en ook brandweer op de been was. Ik hoorde ook nog geschreeuw: ga liggen! Ga liggen!"