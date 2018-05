De snelweg A12 bij Zevenhuizen is in beide richtingen dicht vanwege een ernstig ongeluk. Volgens de ANWB is een vrachtwagen door de middenberm gereden en op meerdere auto's gebotst. De brandweer meldt dat er zes mensen naar het ziekenhuis zijn gebracht.

Door de afsluiting van de A12 staat er zowel in de richting van Utrecht als Den Haag file. De ANWB adviseert daarom om te rijden via Rotterdam. De verwachting is dat de weg nog enkele uren dicht is.