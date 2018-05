Actievoerder Dodenherdenking wil nu luchtalarm laten klinken

De man die bij de Nationale Dodenherdenking morgen op de Dam een lawaaidemonstratie wilde houden, heeft zijn plan iets bijgesteld.

In plaats van kabaal maken tijdens de gebruikelijke twee minuten stilte, om 20.00 uur, wil hij nu een paar minuten voor 20.00 uur het geluid van een luchtalarm laten klinken. Daarna zullen hij en zijn medestanders vertrekken. Dat zei hij in de rechtbank in Amsterdam, waar hij het verbod op de lawaaidemonstratie dat de gemeente had ingesteld, aanvecht.

De initiatiefnemer van de actie #Geen4MeiVoorMij, Rogier Meijerink, is het niet eens met de manier waarop de Dodenherdenking nu wordt gehouden. Hij wil dat ook de slachtoffers worden herdacht die in de periode 1945-1949 tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd zijn gevallen.

"Daar hebben wij 150.000 mensen gedood", zei hij tegen de NOS. "De oorlogsmisdadigers die de slachtoffers gemaakt hebben, worden morgen wel herdacht." Hij doelt daarmee op Nederlandse militairen die in Nederland-Indiƫ vochten.