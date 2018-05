Cel geëist na straatrace met dodelijke afloop in Rijswijk

Tegen een man van 20 die vorig jaar in Rijswijk een fietser van 62 doodreed, is een celstraf van negen maanden en vier jaar rij-ontzegging geëist. Volgens de officier van justitie was de verdachte met een vriend verwikkeld in een straatrace op de Generaal Spoorlaan.

Sporenonderzoek heeft aangetoond dat de man daar in september vorig jaar 93 kilometer per uur reed, waar maximaal 50 is toegestaan. Hoe hard de 19-jarige vriend reed, is niet vastgesteld. Waarschijnlijk was zijn snelheid nog iets hoger, want hij lag op kop toen de verdachte de overstekende fietser aanreed.

Ontkenning

De twee ontkennen met klem dat ze een straatrace hielden. Ze zeggen dat ze elkaar toevallig tegenkwamen en elkaar niet hebben opgejut.

De vriend, die nog maar kort zijn rijbewijs had, zag het ongeluk gebeuren maar reed door. Hij hoorde zeven maanden cel en ook vier jaar rij-ontzegging eisen. Beide mannen zijn al verscheidene keren met de politie in aanraking gekomen, onder andere in verband met verkeersovertredingen.

De officier van justitie zei dat ze niet een nog hogere celstraf geëist heeft omdat er behalve het te hard rijden geen andere overtredingen zijn begaan zoals het rijden onder invloed of door rood rijden.

De 20-jarige verdachte erkent dat hij te hard heeft gereden en daarom schuldig is. Hij heeft spijt betuigd.