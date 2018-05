Zo ontsnapte San Francisco aan mogelijk grootste vliegramp ooit

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit NTSB heeft beelden vrijgegeven van de bijna-vliegramp op het vliegveld van San Francisco op 7 juli vorig jaar. Die zijn gemaakt door een beveiligingscamera.

Daarop is te zien hoe een Airbus A320 van Air Canada zijn landing op het allerlaatst afbreekt, omdat de piloten wilden landen op een taxibaan waar drie toestellen gereed stonden voor vertrek. Buiten beeld stond nog een vliegtuig.

Als de Airbus niet een doorstart had gemaakt was een vliegramp ontstaan die de geschiedenis in was gegaan als een van de grootste vliegrampen ooit.

Bekijk hieronder hoe dicht het landende toestel bij de andere vliegtuigen kwam: