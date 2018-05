Voor de Syrische kust is een Russisch gevechtsvliegtuig in zee gestort. De twee piloten zijn omgekomen.

Het Russische ministerie van Defensie zei tegen persbureau Interfax dat het toestel niet is neergehaald. Vermoedelijk is er een vogel in een van de motoren gekomen.

Volgens Interfax was de Su-30SM net opgestegen van de Russische luchtmachtbasis Khmeimim, aan de kust van de Middellandse Zee.