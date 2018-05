Drones in Eempolder op jacht naar weidevogelnestjes

Het is zes uur in de ochtend als drie mannen naar een klein zwart-witschermpje staren in de Eempolder. Zo'n 35 meter boven hen vliegt een drone die speurt naar nestjes van weidevogels. Aangezien het broedseizoen is begonnen, zijn die er genoeg te vinden. De grutto, kievit, tureluur of de scholekster zijn dol op deze groene weilanden met redelijk lang gras. De boer houdt er ook van, maar dan om het maaien, zodat het in de winter als voer voor het vee gebruikt kan worden.

De vrijwilligers die normaal door het weiland struinen om nestjes op te sporen en ze te markeren, krijgen nu hulp van de drone. Die vliegt in een vast patroon van rechte lijnen over het weiland. Onder de drone hangt een warmtecamera. De kleine witte stipjes die op het scherm op de grond te zien zijn, kunnen nesten zijn. "Maar", zegt piloot Wilhelm Bos, "ook hazen of losse vogels geven natuurlijk warmte af, dus daarom moeten we twee keer over een weiland vliegen om er zeker van te zijn dat het een nestje is."