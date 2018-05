Rode Kruis komt in campagne op voor belaagde hulpverleners

Het Rode Kruis begint een campagne tegen het gebruik van geweld tegen hulpverleners en medische voorzieningen. Een inventarisatie van de organisatie leert dat in de afgelopen twee jaar iedere week geweld is gebruikt tegen een hulpverlener, een kliniek of een medische post.

Het aantal van 1200 gewelddadige incidenten in zestien landen sinds 2016 is volgens het Rode Kruis onaanvaardbaar groot en in strijd met het humanitair oorlogsrecht.

De campagne kreeg als motto mee 'Healthcare is hope, not a target', ofwel 'Gezondheidszorg staat voor hoop en mag geen doelwit zijn'. Het Rode Kruis roept ertoe op om in oorlogsconflicten hulpverleners en medische voorzieningen altijd te ontzien.

De VN-Veiligheidsraad nam twee jaar geleden een resolutie aan die aanvallen op de gezondheidszorg veroordeelt. Het Rode Kruis vindt dat het tijd wordt voor acties om dat geweld de kop in te drukken. Het geweld bedreigt niet alleen medewerkers van het Rode Kruis, maar ook hulpbehoevenden.