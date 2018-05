'In dit tempo is het over paar maanden wel afgelopen met Tesla'

"Dat is een stevig bezit. Maar Musk heeft het afgelopen kwartaal wel een miljard opgebrand. Hij heeft nog maar 2,7 miljard in kas. Dat lijkt veel, maar in dit tempo is het over een paar maanden toch wel afgelopen", denkt de autojournalist. "Heel voorzichtig hoor je hier en daar dat het zelfs in een faillissement zou kunnen eindigen."

Maar Tesla heeft een groot voordeel. "De reputatie, de brand name, is het sterkst. Dus dan zou het zo maar kunnen dat een Chinese fabrikant met veel geld zegt: dat is een mooi hapje, laten we dat kopen. Dan hoeven we niet de naam vast te leggen en hebben we meteen een gezicht in de markt. Zoiets is niet ondenkbaar", besluit Oude Weernink.