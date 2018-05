Lucy Turnbull gevleid door compliment president Macron

De Australische premier Turnbull heeft laten weten dat zijn vrouw Lucy "gevleid en gecharmeerd" was om door president Macron te worden beschreven als 'delicious', wat lekker of heerlijk betekent.

Macron gebruikte het woord toen hij de premier en zijn vrouw bedankte voor de manier waarop hij was ontvangen in Australië. Macron had vermoedelijk het verwante woord 'delightful' willen gebruiken. Turnbull had het helemaal niet over verkeerd woordgebruik van de Franse president.

Tegen journalisten zei Turnbull vandaag dat zijn vrouw graag wil laten weten dat ze de woorden van Macron heeft opgevat als een charmant compliment. Datzelfde geldt voor mij, zei Turnbull, die eraan toevoegde dat Macron heel Australië en zeker de Turnbulls gecharmeerd heeft.

Macron beëindigt zijn bezoek aan Australië vandaag, om dan door te reizen naar het eiland Nieuw Caledonië. Daar wordt in november een referendum gehouden over de vraag of het onafhankelijk van Frankrijk moet worden.